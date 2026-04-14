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Kommissar Rex

Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/14): Flucht in den Tod

ORF2Staffel 1Folge 34vom 14.04.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/14): Flucht in den Tod

Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/14): Flucht in den TodJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 34: Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/14): Flucht in den Tod

47 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Am Wiener Stadtrand wird eine Leiche entdeckt. Moser und sein Team vermuten zunächst einen illegalen Einwanderer. Mit Rex’ Hilfe stoßen sie auf eine kriminelle Organisation, die Immigranten ermordet, um deren Organe gewinnbringend auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie“ Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Regie: Oliver Hirschbiegel Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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