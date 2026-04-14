Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/14): Flucht in den TodJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 34: Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/14): Flucht in den Tod
47 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Am Wiener Stadtrand wird eine Leiche entdeckt. Moser und sein Team vermuten zunächst einen illegalen Einwanderer. Mit Rex’ Hilfe stoßen sie auf eine kriminelle Organisation, die Immigranten ermordet, um deren Organe gewinnbringend auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie“ Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Regie: Oliver Hirschbiegel Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© Season 1: ORF 2