Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/12): Unter HypnoseJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 3
Folge 7: Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/12): Unter Hypnose
Als Karin Friedel neben ihrem Freund aufwacht, steckt ein Küchenmesser in seiner Brust, Aber Karin kann sich an nichts erinnern. Die Mutter des Toten reagiert merkwürdig gelassen auf die Schreckensnachricht. Eine Psychiaterin bestätigt Mosers Verdacht. Karin Friedel wurde in der Mordnacht hypnotisiert. Die Spur führt in ein esoterisches Zentrum. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Hans-Michael Rehberg (Dr. Alexej Weiss) Gisela Uhlen (Gerda Baumann) Oana Solomonescu (Karin Friedel) Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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