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Kommissar Rex Staffel 3

Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/12): Unter Hypnose

ORF2Staffel 3Folge 7vom 22.05.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/12): Unter Hypnose

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Kommissar Rex Staffel 3

Folge 7: Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/12): Unter Hypnose

46 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Als Karin Friedel neben ihrem Freund aufwacht, steckt ein Küchenmesser in seiner Brust, Aber Karin kann sich an nichts erinnern. Die Mutter des Toten reagiert merkwürdig gelassen auf die Schreckensnachricht. Eine Psychiaterin bestätigt Mosers Verdacht. Karin Friedel wurde in der Mordnacht hypnotisiert. Die Spur führt in ein esoterisches Zentrum. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Hans-Michael Rehberg (Dr. Alexej Weiss) Gisela Uhlen (Gerda Baumann) Oana Solomonescu (Karin Friedel) Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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