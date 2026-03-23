Kommissar Rex: Baby Rex - der kleine KommissarJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 4
Folge 14: Kommissar Rex: Baby Rex - der kleine Kommissar
Die Familie Antonius züchtet Schäferhunde. Der Industrielle Rudolf Kainz will den besonders wertvollen Rex kaufen, aber dieser ist unverkäuflich. Daraufhin lässt Kainz Rex entführen. Rex gelingt es sich zu befreien und erreicht völlig erschöpft den Hof von Joe Felsner. Dessen Enkel Benny kümmert sich rührend um Rex. Bei einem Ausflug geraten die beiden in eine tödliche Falle und entdecken ein schreckliches Geheimnis. Besetzung: Raphael Ghobadloo (Benny Nachmann) Christine Neubauer (Christine Nachmann) Wolfgang Böck (Rudolf Kainz) Friedrich von Thun (Joe) Vitus Zeplichal (Kurt Antonius) Kitty Speiser (Eva Antonius) Gertraud Jesserer (Elisabeth Schmied) Regie: Oliver Hirschbiegel Buch: Peter Hajek und Peter Moser Bildquelle: ORF/MUNGO-Film/Ali Schafler
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