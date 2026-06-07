Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/17): Der Mann mit den tausend GesichternJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 4
Folge 6: Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/17): Der Mann mit den tausend Gesichtern
Eine Serie von Überfällen auf Supermärkte und Banken beschäftigen den neuen Kommissar und sein Team, denn der Täter führt seine Raubzüge in immer neuen Masken und Verkleidungen durch. Niemand weiß, wie der Mann tatsächlich aussieht. Doch mit Hilfe von Rex kann Alex Brandtner den Täter identifizieren und es kommt zu einer wilden Verfolgungsjagd im Zoo von Schönbrunn. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Joachim Bißmeier (Paul Wallisch) Gideon Singer (Thomas Koller) Monika Tajmar (Claudine Potovsky) Regie: Udo Witte Buch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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