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Kommissar Rex Staffel 6

Kult-Serie "Kommissar Rex" (2/15): Ein Toter kehrt zurück

ORF2Staffel 6Folge 2vom 13.07.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (2/15): Ein Toter kehrt zurück

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Kommissar Rex Staffel 6

Folge 2: Kult-Serie "Kommissar Rex" (2/15): Ein Toter kehrt zurück

47 Min.Folge vom 13.07.2026

Ein nächtlicher Einbruch in einer Kirche endet mit einem Mord. Die Spur der Tatwaffe führt Kommissar Brandtner zu einem Mann, der eigentlich seit Jahren als tot gilt. Warum ist er nach Wien zurückgekehrt und welches Geheimnis verbirgt sich in den Katakomben? Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Max Tidof (Hanusch) William Mang (Helmut Walz) Gusti Wolf (Mutter Hanusch) Jenny Deimling (Claudia) Regie: Hans Werner Bildquelle: ORF

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