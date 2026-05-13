konkret vom 13.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 604: konkret vom 13.05.2026
15 Min.Folge vom 13.05.2026
Paketflut sorgt für Ärger | Post unter Druck: Kritik an Zustellung und Service | Paketdienste im Stress | Wer haftet, wenn Pakete verschwinden? | Ärger mit den gelben Empfangsboxen und Versandkosten | Umfrage: Autofahrer gegen Radfahrer | Deutsches Gericht verurteilt Milka wegen Mogelpackung
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