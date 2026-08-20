konkret vom 20.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 658: konkret vom 20.08.2026
23 Min.Folge vom 20.08.2026
Vom Onlinekauf zum Kleiderschrank-Frust | Studiogespräch zu Onlinekauf-Problemen | Wasser- und Kanalgebühren steigen in Wien | Restaurants: Stornogebühr bei fehlenden Gästen | Booking.com und die Macht der Plattformen | Hitze trocknet Seen aus, Qualität besteht | Umfrage Tourismus: Wirtschaftsfaktor oder Belastung?
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