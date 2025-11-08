Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 4vom 08.11.2025
25 Min.Folge vom 08.11.2025

Daliah Hindler bewahrt das Andenken an jene, die Wien im Holocaust verloren hat – mit Steinen, die sie in den Boden legt und in die Herzen der Stadt. Für sie ist Erinnerung eine Form von Glauben: an Würde, an Heilung, an das Nie-Vergessen. In der Kurzdoku wird Daliah Hindler bei der Eröffnung neuer Stationen der Erinnerung im 1. Bezirk begleitet und erzählt von der Kraft, durch Gedenken Sinn und Trost zu finden. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH

