kreuz & quer nah dran: Josef Grünwidl – Der neue Erzbischof von Wien

ORF2Staffel 1Folge 3vom 18.10.2025
25 Min.Folge vom 18.10.2025

Ein bewegendes Porträt anlässlich der Ernennung von Josef Grünwidl zum Erzbischof und Nachfolger von Kardinal Christoph Schönborn. Der 62-jährige Niederösterreicher hat darüber gesprochen, was ihn trägt, wie er seine Aufgabe als Seelsorger sieht und woran sein Herz hängt. Bildquelle: ORF/ORF/Robert Neumüller

