Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz & quer nah dran

kreuz & quer nah dran: Zufriedenheit ist ein Geschenk - Ruth Oberhuber

ORF2Staffel 1Folge 5vom 06.12.2025
kreuz & quer nah dran: Zufriedenheit ist ein Geschenk - Ruth Oberhuber

kreuz & quer nah dran: Zufriedenheit ist ein Geschenk - Ruth OberhuberJetzt kostenlos streamen

kreuz & quer nah dran

Folge 5: kreuz & quer nah dran: Zufriedenheit ist ein Geschenk - Ruth Oberhuber

25 Min.Folge vom 06.12.2025

Ruth Oberhuber ist Künstlerin und arbeitet in einem Buchgeschäft der Diakonie. Als Dichterin hat sie schon einige Preise gewonnen. Mit wachem Blick auf die Welt versucht sie, tiefere Dimensionen - auch religiöse – zur Sprache zu bringen. In "kreuz und quer Nah dran" erzählt sie, wo sie Inspiration findet, was sie von der Zukunft erwartet und inwiefern sie die Diagnose Down-Syndrom begleitet. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

kreuz & quer nah dran
ORF2
kreuz & quer nah dran

kreuz & quer nah dran

Alle 1 Staffeln und Folgen