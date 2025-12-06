kreuz & quer nah dran: Zufriedenheit ist ein Geschenk - Ruth OberhuberJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer nah dran
Folge 5: kreuz & quer nah dran: Zufriedenheit ist ein Geschenk - Ruth Oberhuber
25 Min.Folge vom 06.12.2025
Ruth Oberhuber ist Künstlerin und arbeitet in einem Buchgeschäft der Diakonie. Als Dichterin hat sie schon einige Preise gewonnen. Mit wachem Blick auf die Welt versucht sie, tiefere Dimensionen - auch religiöse – zur Sprache zu bringen. In "kreuz und quer Nah dran" erzählt sie, wo sie Inspiration findet, was sie von der Zukunft erwartet und inwiefern sie die Diagnose Down-Syndrom begleitet. Bildquelle: ORF
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