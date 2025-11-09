Zum Inhalt springenBarrierefrei
KI im Dialog mit dem blauen Vierbeiner

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 09.11.2025
Folge 3: KI im Dialog mit dem blauen Vierbeiner

4 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 6

"kudlmudl.ki" - das erste rein KI-generierte Satireformat: Die Sendung parodiert aktuelle Themen, übersetzt internationale KI-Content-Trends in eine österreichische Welt und bietet satirische Inhalte, die bewusst nicht die Realität widerspiegeln oder in dieser Form ohne KI nicht möglich wären.

PULS 4
