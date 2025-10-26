Zum Inhalt springenBarrierefrei
kudlmudl.ki

Pures Kudlmudl

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 26.10.2025
Pures Kudlmudl

kudlmudl.ki

Folge 1: Pures Kudlmudl

4 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 6

"kudlmudl.ki" - das erste rein KI-generierte Satireformat Österreichs: Die Sendung parodiert aktuelle Themen, übersetzt internationale KI-Content-Trends in eine österreichische Welt und bietet satirische Inhalte, die bewusst nicht die Realität widerspiegeln und in dieser Form ohne KI nicht möglich wären. Hinter dem kreativen Chaos steckt ein menschliches Team, dass die Ideen entwickelt und die KI damit füttert. Menschlicher Witz trifft künstliche Intelligenz. Das Ergebnis? Pures Kudlmudl!

