Invasion am Opernball

PULS 4Staffel 2Folge 1vom 08.02.2026
Folge 1: Invasion am Opernball

5 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 6

"kudlmudl.ki" - das erste rein KI-generierte Satireformat: Die Sendung parodiert aktuelle Themen, übersetzt internationale KI-Content-Trends in eine österreichische Welt und bietet satirische Inhalte, die bewusst nicht die Realität widerspiegeln oder in dieser Form ohne KI nicht möglich wären.

