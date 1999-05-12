Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Der Piratensender

KultKrimiStaffel 2Folge 6vom 12.05.1999
Der Piratensender

Der PiratensenderJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 6: Der Piratensender

46 Min.Folge vom 12.05.1999Ab 12

Der Piratensender "Radio Reality" hält die Küstenwache seit Wochen mit Meldungen über echte und vermeintliche Skandale an der Ostseeküste zum Narren. Da das Schiff, von dem gesendet wird, in internationalen Gewässern operiert, können Kapitän Ehlers und seine Mannschaft nichts gegen Wolf Balsen unternehmen, der den Sender im Auftrag eines ominösen Herrn Klostermayer führt. Die neuesten Opfer des Senders sind Stadtrat Körner, der durch Mauscheleien zu Immobilienbesitz gekommen sein soll, und der Bordell-Besitzer Hellinger, der junge Polinnen illegal beschäftigt. Auch Dr. Krüger, der den Krankenkassen überteuerte Rechnungen für Herzklappen in Rechnung gestellt haben soll, wird erpreßt. Während Körner mit Hilfe von Jehlen, dem Chef des Bürgervereins, den Sender auf legalem Weg zum Schweigen bringen will, greifen Hellinger und seine Leute zu massiven Mitteln.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen