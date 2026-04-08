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Kultur Heute
Folge 566: Kultur Heute vom 08.04.2026
30 Min.Folge vom 08.04.2026
Bergmann übernimmt nach Salzburger Festspiele | Bergmann präsentiert Schwerpunkte | Politdrama "Gelbe Briefe" im Filmcasino Wien | Regisseur İlker Catak über "Gelbe Briefe" | Kulturmeldungen | "Szenen einer Ehe" auf der Bühne | Cencig und Hatzl "mal andersrum" | Kulturtipps
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