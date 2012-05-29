Kultwirte - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Kultwirte
Folge 1: Kultwirte - Staffel 1 Folge 1
In Wien betreibt der Niederösterreicher Rudi Hochmeister seit Jahren das Gasthaus Kollar, aber den wenigsten seiner zahlreichen Stammgäste würde wohl der Name des Hauses einfallen, würde man sie schnell fragen. Sie gehen „zum Rudi“, denn Rudi IST das Wirtshaus. Rudi ist eines dieser seltenen Originale der österreichischen Wirtshauskultur: Er ist laut, lustig und legendär. Als Gast sollte man sich zwar eine harte Schale zulegen, denn Rudis Schmäh setzt sich schon mal über Tabus hinweg und kann schon den einen oder anderen nicht-eingeweihten Gast zum Schlucken bringen. Aber Rudi hat ein großes Herz und das zeigt sich nicht nur in seinen berühmt berüchtigten Riesenportionen. Wirt Berti führt in seinem Gasthaus Steinlechner in Salzburg ein liebevoll-strenges Regiment. Der erklärte Prosecco-Fan besteht nämlich unter anderem darauf, dass Prosecco-Gläser „ex“ getrunken werden und auch sonst ist Berti der Herr im Haus. Aber als Kultwirt schafft er genau diese besondere Verbindung von zufriedenen Gästen und zufriedenem Wirten. Im niederösterreichischen Kaltenleutgeben findet man das familiäre Restaurant Mankerle. Nicht nur für Wirt Matthäus ist das Mankerle ein erweitertes Wohnzimmer, auch für seine Gäste, von denen jeder über jeden Bescheid weiß - besonders über Stammgast Robert, denn seine Affären und Roberts sorgloser Umgang damit, sorgen immer wieder für Aufregung. Und wer muss alles zusammenhalten? – Richtig, der Wirt.
