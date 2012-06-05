Kultwirte - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Kultwirte
Folge 2: Kultwirte - Staffel 1 Folge 2
Bei den Kultwirten hat Wirt Rudi tagsüber allerhand zu tun: Das Mittagsgeschäft, die Schnapsrunde bedienen, Lieferungen entgegennehmen und noch dazu eine neue Servierkraft, die hübsche Dana, einlernen. Dabei will Rudi unbedingt und rechtzeitig auf das Fußballturnier seiner Versehrtensportler. Denen hat er für den Turniersieg fünfhundert Euro versprochen und die will er auch gerne bezahlen. Damit seine Sitzfußballer sich auch wirklich ins Zeug legen, feuert Rudi sie lautstark an – nur damit keiner auf die Idee kommt, nicht alles zu geben. Im Mankerle in Kaltenleutgeben gibt’s dafür das Liebes-Drama. Am Abend zuvor wurde Stammgast Robert mit Monika „vor-verlobt“ und schon heute taucht er mit Sabine auf. Der Streit ist perfekt und es kommt zum großen Showdown. G´sunde Watsch´n inklusive! Im Cafe Samba ist die Stimmung ebenso feurig, das liegt aber wahrscheinlich an der brasilianischen Wirtin Josie und ihren Kochkünsten. Wer von ihrem Chili con carne nichts mag, der bekommt zumindest eine scharfe Chilischote aus dem Einmachglas. Die haben es aber echt in sich und Josie droht ein paar ihrer Stammgäste wegen „Halsbrennens“ zu verlieren – zumindest für den Abend.
