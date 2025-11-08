Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kunst als Medizin

ORF2Staffel 1Folge 1vom 08.11.2025
28 Min.Folge vom 08.11.2025

Die Dokumentation begleitet Menschen, die Kunst gezielt für die Gesundheit einsetzen. Im Mittelpunkt stehen die international renommierten Opernsängerinnen Bea Robein und Jennifer Davison, die seit fünf Jahren Workshops abhalten, in denen richtiges Atmen, gemeinsames Singen und Empowerment im Mittelpunkt stehen. "Viele wissen ja nicht, was die Kunst ihnen Gutes tut", sagt Robein – und macht es mit praktischen Übungen erlebbar. Bildquelle: ORF/Good Media Solutions

