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Kunst Kids

Kunst Kids: Kunsthistorisches Museum

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 13.03.2025
Kunst Kids: Kunsthistorisches Museum

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Folge 2: Kunst Kids: Kunsthistorisches Museum

10 Min.Folge vom 13.03.2025

In dieser Ausgabe besucht Moderatorin Fanny Stapf das renommierte Kunsthistorische Museum in Wien. Sie begibt sie sich auf eine spannende Entdeckungsreise, um einige der faszinierenden Geheimnisse des alten Ägypten zu lüften. An ihrer Seite ist dieses Mal Jabou-Rose, die ebenfalls großes Interesse an der Ausstellung zeigt und einige Fragen mitgebracht hat. Gemeinsam erkunden sie die beeindruckenden Exponate und tauchen mit der Ägyptologin Melanie Gundacker tief in die Geschichte und Kultur des alten Ägypten ein. Die Zuschauer dürfen sich auf interessante und spannende Einblicke freuen. Bildquelle: vmv Photography

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