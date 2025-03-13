Kunst Kids: Kunsthistorisches MuseumJetzt kostenlos streamen
Kunst Kids
Folge 2: Kunst Kids: Kunsthistorisches Museum
10 Min.Folge vom 13.03.2025
In dieser Ausgabe besucht Moderatorin Fanny Stapf das renommierte Kunsthistorische Museum in Wien. Sie begibt sie sich auf eine spannende Entdeckungsreise, um einige der faszinierenden Geheimnisse des alten Ägypten zu lüften. An ihrer Seite ist dieses Mal Jabou-Rose, die ebenfalls großes Interesse an der Ausstellung zeigt und einige Fragen mitgebracht hat. Gemeinsam erkunden sie die beeindruckenden Exponate und tauchen mit der Ägyptologin Melanie Gundacker tief in die Geschichte und Kultur des alten Ägypten ein. Die Zuschauer dürfen sich auf interessante und spannende Einblicke freuen. Bildquelle: vmv Photography
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