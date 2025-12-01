La Otra Mirada
Folge 3: Staffel 1 Folge 3
75 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Angela, die den Herbsttanz organisiert, geht in ein Studio, um ein Familienporträt anfertigen zu lassen, und trifft die attraktive Paula. Teresa trifft einen alten Bekannten aus Lissabon. Flavia und Tomas leben ihre Liebe aus. Roberta möchte nicht zum Tanz gehen.
Genre:Unterhaltung, Drama
Altersfreigabe:
12