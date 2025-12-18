Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Laid-Back Camp

Der Naturclub und die Alleincamperin

Crunchy RollStaffel 1Folge 4
Der Naturclub und die Alleincamperin

Der Naturclub und die AlleincamperinJetzt kostenlos streamen

Laid-Back Camp

Folge 4: Der Naturclub und die Alleincamperin

23 Min.Ab 16

Die Oberschülerin Nadeshiko beschließt, den berühmten Fuji-Vulkan zu besteigen. Mitten auf der Strecke verunglückt sie mit ihrem Fahrrad bei schlechtem Wetter und wird bewusstlos. Als sie wieder aufwacht, kümmert sich Camperin Rin um das Mädchen. Gemeinsam sitzen sie am Lagerfeuer, lassen sich Nudeln schmecken und hecken allerhand Abenteuer in der Wildnis aus.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Laid-Back Camp
Crunchy Roll
Laid-Back Camp

Laid-Back Camp

Alle 2 Staffeln und Folgen