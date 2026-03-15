Zwei Wanderer im HogsbackJetzt kostenlos streamen
Land der Primaten
Folge 3: Zwei Wanderer im Hogsback
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Primaten wie Lemuren und Paviane beheimaten viele Teile Afrikas. Auch auf der Insel Madagaskar sind Primaten zu finden. In ihrem Alltag müssen die Tiere auf Nahrungssuche gehen und verschiedene Feinde abwehren, zum Beispiel rivalisierende Artgenossen. Die Doku-Serie zeigt zudem das Schicksal einer bedrohten Affenart auf Sansibar.
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Land der Primaten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: licensed by Blue Ant Media