Land im Gezeitenstrom - Niederlande
Folge 1: Von der Ems zum Ijsselmeer
89 Min.
Eine Reise zwischen Land und Meer - durch die Provinzen Groningen und Friesland, zu den westfriesischen Inseln und übers Ijsselmeer ins Polderland.
Land im Gezeitenstrom - Niederlande
Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Manfred Schulz TV & FilmProduktion