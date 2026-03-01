Land zwischen Oder und Newa
Folge 1: Von Stettin bis Danzig
89 Min.Folge vom 01.03.2026
Eine spannende Reise an Polens Küste mit ihren Ostseebädern und Hansestädten entlang bis Danzig und weiter ins verschlafene Weichsel-Nogat-Delta hinein.
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Land zwischen Oder und Newa
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Mini Series
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Manfred Schulz TV & FilmProduktion