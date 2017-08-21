Folge 1: Roman Gregory bei "Lange Leitung!?"Jetzt kostenlos streamen
Lange Leitung!? - Das sehr witzige Begrifferaten
Folge 1: Folge 1: Roman Gregory bei "Lange Leitung!?"
47 Min.Folge vom 21.08.2017Ab 6
Alkbottle-Sänger Roman Gregory stellt sich als erster Gast dem Begriffe-Battle auf PULS 4! Wie er sich geschlagen hat? Und ob du wohl alle Begriffe erraten kannst?
Altersfreigabe:
6
