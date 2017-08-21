Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 1vom 21.08.2017
47 Min.Folge vom 21.08.2017Ab 6

Alkbottle-Sänger Roman Gregory stellt sich als erster Gast dem Begriffe-Battle auf PULS 4! Wie er sich geschlagen hat? Und ob du wohl alle Begriffe erraten kannst?

