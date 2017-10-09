Folge 4: Reinhard Nowak bei "Lange Leitung!?"Jetzt kostenlos streamen
Lange Leitung!? - Das sehr witzige Begrifferaten
Folge 4: Folge 4: Reinhard Nowak bei "Lange Leitung!?"
45 Min.Folge vom 09.10.2017Ab 6
Reinhard Nowak nimmt in der vierten Folge von "Lange Leitung?!" Platz neben Alexander Goebel und Nina Hartmann. Wer errät die meisten Begriffe?
