PULS 4Staffel 1Folge 4vom 09.10.2017
45 Min.Folge vom 09.10.2017Ab 6

Reinhard Nowak nimmt in der vierten Folge von "Lange Leitung?!" Platz neben Alexander Goebel und Nina Hartmann. Wer errät die meisten Begriffe?

