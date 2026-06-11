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Lange Nacht der Volksmusik

Lange Nacht der Volksmusik

ORF2Staffel 1Folge 1vom 11.06.2026
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Lange Nacht der Volksmusik

Folge 1: Lange Nacht der Volksmusik

177 Min.Folge vom 11.06.2026

Der ORF Niederösterreich veranstaltet gemeinsam mit der Volkskultur Niederösterreich die "Lange Nacht der Volksmusik". Musikgruppen aus allen Teilen Niederösterreichs kommen zusammen und spielen Volksmusik vom Feinsten. Sendungshinweise: - Niederösterreich heute, 12. Juni, 19:00 Uhr - Übertragung in Radio NÖ am 11. Juni ab 20:00 Uhr

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