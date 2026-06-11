Lange Nacht der VolksmusikJetzt kostenlos streamen
Lange Nacht der Volksmusik
Folge 1: Lange Nacht der Volksmusik
177 Min.Folge vom 11.06.2026
Der ORF Niederösterreich veranstaltet gemeinsam mit der Volkskultur Niederösterreich die "Lange Nacht der Volksmusik". Musikgruppen aus allen Teilen Niederösterreichs kommen zusammen und spielen Volksmusik vom Feinsten. Sendungshinweise: - Niederösterreich heute, 12. Juni, 19:00 Uhr - Übertragung in Radio NÖ am 11. Juni ab 20:00 Uhr
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Lange Nacht der Volksmusik
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Copyrights:© Season 1: ORF 2