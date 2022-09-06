Die Show vom 6. September 2022Jetzt ohne Werbung streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 14: Die Show vom 6. September 2022
54 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 12
Late Night Berlin ist endlich zurück! Und hat sich direkt Nilam Farooq, Olli Schulz und Joko aus dem #WSMDS-Staffelfinale rübergeholt. Außerdem war Klaas während der Sommerpause mal wieder in verschiedensten Ferienjobs fleißig und auf der Bühne rütteln uns Provinz & Danger Dan mit ihrer gemeinsamen Single „Unsere Bank“ aus dem Sommerloch.
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2018-2024: ProSieben