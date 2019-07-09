Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lauf ins Glück - Laufen als Lebenselixier

Lauf ins Glück - Laufen als Lebenselixier

ORF2Staffel 1Folge 1vom 09.07.2019
Lauf ins Glück - Laufen als Lebenselixier

Lauf ins Glück - Laufen als LebenselixierJetzt kostenlos streamen

Lauf ins Glück - Laufen als Lebenselixier

Folge 1: Lauf ins Glück - Laufen als Lebenselixier

28 Min.Folge vom 09.07.2019

Laufen wird immer mehr zum Massenphänomen. Ob "Wolfgangseelauf" oder "Linz-Donau-Marathon", die Veranstalter feiern neue Anmelderekorde. Höher, schneller, weiter - die Grenzen des Möglichen werden zusehends verschoben. In Oberösterreich läuft mittlerweile jede und jeder Vierte. Tendenz steigend, was nicht von ungefähr kommt. Laufen ist ein effektives Anti-Aging-Mittel, bringt das Herz- und Kreislauf-System auf Vordermann, hilft beim Stressabbau, macht glücklich und schützt vor Demenz. Gehirnforscher behaupten sogar, Laufen mache schlau. Bildquelle: ORF/ORF-Oberösterreich/

