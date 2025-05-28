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Leben am See im Salzkammergut

Leben am See im Salzkammergut

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 28.05.2025
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Leben am See im Salzkammergut

Folge 1: Leben am See im Salzkammergut

25 Min.Folge vom 28.05.2025

Es ist ein Dreiklang aus den Gebirgen, den Seen und den Menschen - und das Leben vieler Menschen ist von den Seen geprägt: Das Salzkammergut gilt als eine der landschaftlich schönsten Regionen Österreichs. Bootsbauer, Kapitäne, Fischer, Wirte am See, Taucher, Wasserbiologen, Künstler und Abenteurer. Sie alle erzählen in dieser Dokumentation über ihr Leben am See. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich

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