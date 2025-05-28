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Leben am See im Salzkammergut
Folge 1: Leben am See im Salzkammergut
25 Min.Folge vom 28.05.2025
Es ist ein Dreiklang aus den Gebirgen, den Seen und den Menschen - und das Leben vieler Menschen ist von den Seen geprägt: Das Salzkammergut gilt als eine der landschaftlich schönsten Regionen Österreichs. Bootsbauer, Kapitäne, Fischer, Wirte am See, Taucher, Wasserbiologen, Künstler und Abenteurer. Sie alle erzählen in dieser Dokumentation über ihr Leben am See. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich
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Leben am See im Salzkammergut
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