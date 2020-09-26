Staffel 01 Folge 02 - LebensmittelpolizeiJetzt kostenlos streamen
Lebensmittelpolizei
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Lebensmittelpolizei
26.09.2020
Die Lebensmittelpolizisten führen eine Kontrolle in der Küche Österreichs drittgrößtem Gefängnisses durch. Auch einen Supermarkt am Grazer Griesplatz nehmen die Inspektoren unter die Lupe. Die Zustände in der dortigen hauseigenen Fleischerei sind so verheerend, dass die Gefahr einer Teilschließung des Betriebes besteht. Auch einer anonymen Beschwerde gehen die Inspektoren nach. Ein Gast eines Grazer Fastfood Lokals hat angeblich Käfer in seinem Hamburger entdeckt.
Lebensmittelpolizei
