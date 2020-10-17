Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lebensmittelpolizei

Staffel 01 Folge 05 - Lebensmittelpolizei

ATVStaffel 1Folge 5vom 17.10.2020
Staffel 01 Folge 05 - Lebensmittelpolizei

Staffel 01 Folge 05 - LebensmittelpolizeiJetzt kostenlos streamen

Lebensmittelpolizei

Folge 5: Staffel 01 Folge 05 - Lebensmittelpolizei

48 Min.Folge vom 17.10.2020Ab 6

Fettrückstände an den Kochwerkzeugen, verschimmelte Dichtungen, Baumängel in der Küche - bei der Kontrolle eines Gasthauses im Grazer Bezirk St. Peter können die Lebensmittelpolizisten nur den Kopf schütteln. Die beiden Inspektoren Stefan und Christian sind derweil auf "Beisl-Tour" und prüfen einige örtliche Szenelokale. Auch hier stoßen sie auf teils bedenkliche Hygieneprobleme...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lebensmittelpolizei
ATV
Lebensmittelpolizei

Lebensmittelpolizei

Alle 1 Staffeln und Folgen