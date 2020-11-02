Ich spür mein Baby nicht mehrJetzt kostenlos streamen
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 02.11.2020: Ich spür mein Baby nicht mehr
88 Min.Folge vom 02.11.2020Ab 12
In Stuttgart werden Micha und David in eine Supermarktfiliale gerufen. Ein Patient ist krampfend zu Boden gestürzt und nicht ansprechbar. In Frankfurt kämpfen Mara und Johannes gleich um zwei Leben. Eine hochschwangere Frau ist gestürzt und spürt ihr Baby nicht mehr. In Dachau haben Wachleiter Martin und seine Stellvertreterin Marie ganz andere Probleme. Eine Dame mit einem allergischen Schock weigert sich, mit in die Klinik zu kommen ... droht, während alle anderen um ihn herum normal atmen können. Bildrechte: SAT.1/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Büttgenbach, Gerrit