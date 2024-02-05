Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Kind mit KopfpflatzwundeJetzt kostenlos streamen
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 05.02.2024: Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Kind mit Kopfpflatzwunde
44 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 12
"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt wöchentlich die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften deutschlandweit. Durch die besondere Kameratechnologie erlebt der Zuschauer die Einsätze hautnah. Er fühlt, spürt und sieht alles aus der Sicht der Sanitäter. In dieser Reportage-Reihe bleibt keine Tür verschlossen - egal ob Messerstechereien, Reanimationen oder Unfälle. Mit insgesamt 15 Kameras ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn jede Sekunde zählt.
