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Leidenschaftliches Burgenland
Folge 1: Leidenschaftliches Burgenland
25 Min.Folge vom 14.03.2026
Österreichs jüngstes Bundesland, das Burgenland, feierte 2021 seinen 100. Geburtstag. Landschafts- und Menschenportraits zeigen Wanderungen, Segeltouren, Rad- und Reittouren, Thermen und regionale Schmankerl sowie ausgezeichnete Weine. Bildquelle: ORF/Marx Media
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Leidenschaftliches Burgenland
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