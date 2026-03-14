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Leidenschaftliches Burgenland

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ORF2Staffel 1Folge 1vom 14.03.2026
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Folge 1: Leidenschaftliches Burgenland

25 Min.Folge vom 14.03.2026

Österreichs jüngstes Bundesland, das Burgenland, feierte 2021 seinen 100. Geburtstag. Landschafts- und Menschenportraits zeigen Wanderungen, Segeltouren, Rad- und Reittouren, Thermen und regionale Schmankerl sowie ausgezeichnete Weine. Bildquelle: ORF/Marx Media

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