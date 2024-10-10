Leiwand lästern mit Luis & Lev
Folge 2: Paloma und Marius
33 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12
In dieser Folge werden nicht nur die aktuellen Geschehnisse im Haus diskutiert, sondern auch wichtige Themen wie Feminismus, Zivilcourage und Selbstbestimmtheit. Natürlich bei reichlich Prosecco, einem Studiospiel und den besten Szenen aus #FHRS-Folge 2.
