Leiwand lästern mit Luis & Lev
Folge 3: Tara und Johannes
28 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Johannes Höfinger aus der aktuellen und Tara Tabitha aus ersten Staffel #FHRS sind zu Gast. Denn: Es gibt massiven Redebedarf nach der 3. Forsthaus-Folge. Um Johannes gibt nämlich es hitzige Ereignisse vor dem ersten großen Absägen.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4