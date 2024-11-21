Leiwand lästern mit Luis & Lev
Folge 8: Zoe und Natascha
33 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Zoe und NataschaWenn’s im Forsthaus rund geht, dann gibt’s für das Moderations-Duo Luis & Lev und ihre Gäste ordentlich viel nachzubesprechen. Wer das ist? Dafür gibt es nur zwei Studiogäste, die dafür in Frage kommen: die aktuellen Forsthaus-Bewohnerinnen Zoe und Natascha. Und da soll vor allem auch eine Frage geklärt werden: Sind Natascha & Patrick noch ein Paar? „Darüber will ich zurzeit nicht sprechen“, meint Natascha. Doch Luis hat gleich ein erstes Indiz parat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Leiwand lästern mit Luis & Lev
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4