Specki und Miss JacksonJetzt kostenlos streamen
Leiwand lästern mit Luis & Lev
Folge 4: Specki und Miss Jackson
33 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Aufreger-Folge bei „Leiwand lästern“, denn Specki aus der aktuellen und Miss Jackson aus der letzten Forsthaus-Staffel sind bei Luis und Lev zu Gast. Und diese beiden Gäste wissen auf- bzw. anzuregen. Specki platzt mit einem Beziehungs-Update zu Natascha raus: „Ich glaube, das wird die erste Forsthaus-Trennung der Geschichte.“
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4