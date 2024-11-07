Leiwand lästern mit Luis & Lev
Folge 6: Costina und Stefan
32 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
„Tinderreisen“-Queen Costina und #BSF-Casanova Stefan sind zu Gast bei den beiden Moderatoren Luis & Lev. Und da geht es schnell um ein ganz spezielles Thema: Die Beziehung zwischen Stefan und Reality-Star Zoe.
Leiwand lästern mit Luis & Lev
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4