ATVStaffel 2Folge 8vom 21.11.2024
33 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Zoe und NataschaWenn’s im Forsthaus rund geht, dann gibt’s für das Moderations-Duo Luis & Lev und ihre Gäste ordentlich viel nachzubesprechen. Wer das ist? Dafür gibt es nur zwei Studiogäste, die dafür in Frage kommen: die aktuellen Forsthaus-Bewohnerinnen Zoe und Natascha. Und da soll vor allem auch eine Frage geklärt werden: Sind Natascha & Patrick noch ein Paar? „Darüber will ich zurzeit nicht sprechen“, meint Natascha. Doch Luis hat gleich ein erstes Indiz parat.

