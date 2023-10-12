Leiwand lästern mit Luis & Lev
Folge 1: Cat und Lev
33 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 12
Die Gäste der 1. Folge: Cat und Lev. Sie hat an der Seite von Tara die 1. Staffel von „Forsthaus Rampensau“ bestritten, er gemeinsam mit Luis den Titel Rampensau 2022 geholt. Außerdem sind Luis und Lev in „Tinderreisen“ gemeinsam auf internationaler Liebessuche.
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Leiwand lästern mit Luis & Lev
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4