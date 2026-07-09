„Zu alt, zu teuer? Von wegen." - Jürgen SchmittJetzt kostenlos streamen
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Folge 34: „Zu alt, zu teuer? Von wegen." - Jürgen Schmitt
"Mit 17 unterschreibt er seinen ersten Vertrag bei der Deutschen Bank, mit 22 steht er als jüngster Börsenhändler auf dem Frankfurter Parkett, mit 24 wechselt er ins Büro, mit 44 wird er „emotionslos gefeuert"" – und mit fast 50 ist er das Gesicht der wohl bekanntesten Finanzcommunity Deutschlands: Der Bankbart. Im Gespräch mit Alex nimmt uns Jürgen Schmitt mit auf seine außergewöhnliche Reise: von einem ganz normalen Arbeiterhaushalt mit der Ansage „Du musst auf eigenen Beinen stehen"" über das wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium und die Ausbildung an der CBOE in Chicago bis hin zum 11. Juni 2018 – dem Tag, an dem seine Abteilung aufgelöst wurde und er auf dem Fahrrad nach Hause fuhr, um erstmal Rasen zu mähen. Jürgen erzählt offen vom Adrenalin auf dem Parkett zur Zeit des Telekom-Börsengangs (mit Ron Sommer und Theo Waigel in Reichweite), vom besten Jahr seiner Händlerkarriere mitten in der Russlandkrise 1998 („Ich hatte halt den Regenschirm, der gerade gesucht war""), von einem teuren Anfänger-Fehler in Höhe eines Einfamilienhauses – und vom Chef, der nur sagte: „Sieh das als Ausbildungskosten. Das machst du nie wieder."" Er spricht über die Joggingrunde im Urlaub, auf der die Idee zur ExpeditionFinance entstand, über seinen viralen Post zu „zu alt, zu teuer"" (über 13.000 Likes), über sein Kinderbuch-Projekt „Was ist was – Geld"" und über den alten Porsche, der zur rollenden Spendenbox für Finanzbildung wurde. Eine Folge über Mut, Vertrauen, Neuerfindung – und die Erkenntnis, dass Karrieren nicht in der Geraden verlaufen, sondern in genau den Kurven, in denen man eigentlich aussteigen würde.
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