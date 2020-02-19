Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Folge 2

SAT.1 GOLDStaffel 2020Folge 2vom 19.02.2020
Folge 2Jetzt kostenlos streamen

110 Min.Folge vom 19.02.2020Ab 12

Der populäre Anwalt Ingo Lenßen berät in seiner Call-In-Show die Zuschauer in Rechtsbelangen. Die Hotline ist für die Anrufer kostenlos und der Jurist nimmt sich Zeit, um die Nöte und Sorgen möglichst schnell und effektiv aufzulösen.

