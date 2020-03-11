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Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Folge 5

SAT.1 GOLDStaffel 2020Folge 5vom 11.03.2020
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Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Folge 5: Folge 5

112 Min.Folge vom 11.03.2020Ab 12

Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon mit Ingo Lenßen! Unter der kostenfreien Nummer 0800/9997777 oder per E-Mail lenssen@sat1gold.de können sich die Zuschauer bei juristischen Alltagsproblemen direkt in der Live-Sendung von Ingo melden.

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