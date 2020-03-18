Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon" mit Ingo Lenßen kehrt zurück. Per Hotline können sich die Zuschauer auch diesmal bei juristischen Alltagsproblemen direkt in der Live-Sendung von Ingo Lenßen beraten lassen. Dabei gibt der Anwalt nicht nur juristische Ratschläge zu den teils skurrilsten Rechtsfragen, sondern auch seine persönliche Einschätzung. Auch Social-Media-Sidekick Kevin Körber ist wieder dabei.

