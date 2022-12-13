Staffel 4Folge 45vom 13.12.2022
HeimatlosJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 45: Heimatlos
23 Min.Folge vom 13.12.2022Ab 12
Zoe Heine (36) ist nach einer Eigenbedarfskündigung obdachlos geworden und hat nun Probleme, eine neue Wohnung für sich und ihre Kinder zu finden. Anwalt Ingo Lenßen macht sich gerade ein Bild über die Situation seiner Mandantin, als Sarah Grüner besorgniserregende Neuigkeiten hat. Bei den Wohnbaugesellschaften kursiert ein Schreiben, das vor der Mandantin als Mieterin warnt. Hat sich Zoe Heine etwas Schwerwiegendes zu Schulden kommen lassen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1