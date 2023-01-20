Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 53vom 20.01.2023
Eltern in der Wolle

Folge 53: Eltern in der Wolle

23 Min.Folge vom 20.01.2023Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen hat einen Beratungstermin mit Anja Böhms (39), zur Klärung des Aufenthaltsbestimmungsrechts für ihren Sohn Dennis (11), doch dieser ist mitten in der Nacht verschwunden. Anja vermutet ihren Noch-Mann Matthias Böhms (40) dahinter. Dann wird von Anjas Konto plötzlich so viel Geld abgebucht, dass sie weit im Dispo landet. Gibt es hier eine Verbindung zu Dennis Verschwinden?  

