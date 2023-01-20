Staffel 4Folge 53vom 20.01.2023
Lenßen übernimmt
Folge 53: Eltern in der Wolle
23 Min.Folge vom 20.01.2023Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen hat einen Beratungstermin mit Anja Böhms (39), zur Klärung des Aufenthaltsbestimmungsrechts für ihren Sohn Dennis (11), doch dieser ist mitten in der Nacht verschwunden. Anja vermutet ihren Noch-Mann Matthias Böhms (40) dahinter. Dann wird von Anjas Konto plötzlich so viel Geld abgebucht, dass sie weit im Dispo landet. Gibt es hier eine Verbindung zu Dennis Verschwinden?
