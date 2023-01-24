Staffel 4Folge 72vom 24.01.2023
Lenßen übernimmt
Folge 72: Am falschen Ort
23 Min.Folge vom 24.01.2023Ab 12
Linda Meyer-Omondis (40) Sohn Thilo (15) wird vorgeworfen, in die Villa eines Kunden seines Vaters eingebrochen zu sein. Thilo selbst sagt, dass er nichts damit zu tun hat. Stattdessen hat Nachbar Thomas Freitag (44) ihn brutal festgehalten und zu Boden gedrückt. Gegen diese Körperverletzung geht Anwalt Ingo Lenßen umgehend vor. Schnell gibt es neue Erkenntnisse: Der Täter trug dabei eine Jacke, die auch Thilos Vater Simon Omondi (40) hat. Steckt er etwa dahinter?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
