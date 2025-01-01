Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 65
Folge 65: Bei Anruf Sex

22 Min.Ab 12

Ihr Exmann Detlef zahlt keinen Unterhalt, während Isabell und ihre Kinder von Sozialhilfe leben müssen. Die Detektive ermitteln, dass der angeblich arbeitslose Familienvater sich häufig mit verschiedenen Frauen im Hotel trifft, Porsche fährt und eine Yacht kaufen will. Sie stellen Detlef Lottner eine Falle ...

