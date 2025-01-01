Lenßen & Partner
Folge 65: Bei Anruf Sex
22 Min.Ab 12
Ihr Exmann Detlef zahlt keinen Unterhalt, während Isabell und ihre Kinder von Sozialhilfe leben müssen. Die Detektive ermitteln, dass der angeblich arbeitslose Familienvater sich häufig mit verschiedenen Frauen im Hotel trifft, Porsche fährt und eine Yacht kaufen will. Sie stellen Detlef Lottner eine Falle ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1